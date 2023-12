La situazione a Torre Annunziata è diventata caotica a causa di una festa, apparentemente non autorizzata, che ha coinvolto un cantante neomelodico, fuochi d’artificio e un traffico paralizzante. Un automobilista intrappolato nel traffico ha raccontato la vicenda, evidenziando il disagio provocato dall’evento non autorizzato. Il deputato di Europa Verde, Francesco Borrelli, ha sollevato la questione, sottolineando che gli organizzatori hanno deliberatamente bloccato una strada per i loro festeggiamenti. Borrelli ha espresso preoccupazione per la frequente occupazione di strade e piazze pubbliche da parte di certi gruppi, mettendo in evidenza il disagio subito dalla cittadinanza a causa di tali abusi.

“Questa situazione di fuochi selvaggi e occupazione di spazi pubblici deve essere contrastata con determinazione”, ha dichiarato Borrelli. Ha enfatizzato la necessità di intervenire con misure concrete per fermare questi comportamenti e ha sollecitato l’identificazione e la denuncia dei responsabili che hanno bloccato la strada senza alcuna autorizzazione, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

La comunità, esausta e infastidita da queste situazioni, reclama azioni incisive per contrastare questa forma di illegalità che crea disagio e insicurezza tra i cittadini. Borrelli ha ribadito che da tempo si chiede un intervento concreto su queste questioni, spesso ignorate, e ha sottolineato l’urgenza di una risposta decisa per tutelare la sicurezza e il benessere della comunità.