Il tanto discusso bonus da 100 euro in busta paga, conosciuto anche come ex bonus Renzi, ha ricevuto conferma per il 2024. Tuttavia, sebbene i limiti di reddito per accedervi siano rimasti invariati, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto cambiamenti significativi nella modalità di calcolo delle detrazioni, portando a una revisione delle regole.

Le modifiche sostanziali riguardano le detrazioni da lavoro dipendente. La nuova manovra ha previsto l’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito ai fini Irpef sotto un’unica aliquota e ha equiparato le detrazioni da lavoro dipendente a quelle destinate ai pensionati. Di conseguenza, le detrazioni per i dipendenti sono state innalzate da 1.880 a 1.955 euro, livello precedentemente riservato esclusivamente ai pensionati.

Cambiamenti nelle Regole per i Lavoratori Dipendenti

Per i lavoratori dipendenti con un reddito fino a 15.000 euro all’anno che godono del trattamento integrativo completo, il bonus da 100 euro resta immutato, raggiungendo così un totale di 1.200 euro annui. Tuttavia, è richiesto che l’imposta lorda da versare sia superiore alle detrazioni spettanti, sottraendo un importo di 75 euro.

Nuovo Metodo di Calcolo per il Trattamento Integrativo

L’adeguamento delle detrazioni da lavoro dipendente a 1.955 euro ha comportato un aumento dell’area di esenzione fiscale a 8.500 euro per questi lavoratori. Sottraendo i 75 euro dalle detrazioni spettanti nel 2024 (1.955 euro), si permette loro di ridursi a 1.880 euro, esclusivamente ai fini del trattamento integrativo. Ciò garantisce il mantenimento del bonus da 100 euro per coloro che hanno un reddito annuo superiore a 8.174 euro (fino a 15.000 euro).

Bonus di 100 Euro anche per Redditi tra 15.000 e 28.000 Euro

È importante sottolineare che il bonus da 100 euro in busta paga è esteso anche a coloro che percepiscono redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro. Questi lavoratori possono accedervi a patto che le detrazioni spettanti siano superiori all’imposta lorda dovuta. Per loro, con un massimo di 1.200 euro all’anno, l’importo del bonus dipende dalla differenza tra le detrazioni e l’imposta lorda.