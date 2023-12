Il governo Meloni ha confermato per il prossimo anno la continuazione della Carta Acquisti Spesa Solidale, confermando l’impegno a supportare le famiglie con un ISEE al di sotto dei 15.000 euro. Questa carta prepagata offre un bonus di 382,50 euro a famiglia e può essere utilizzata per l’acquisto di prodotti alimentari di prima necessità. Al pari dell’anno precedente, la Card sarà destinata alle famiglie con un ISEE inferiore a 15.000 euro e non richiederà una specifica domanda. I beneficiari saranno individuati direttamente dall’INPS in collaborazione con i Comuni e i servizi locali. I criteri stabiliti includono la soglia ISEE, la residenza in Italia e l’esclusione di coloro che già ricevono altri sostegni al reddito.

Con una priorità per i nuclei familiari composti da almeno tre persone e con la presenza di minori, i beneficiari saranno probabilmente contattati dal Comune. Tuttavia, sorge il dubbio se le carte già distribuite nel 2023, assegnate a 1,3 milioni di famiglie, saranno nuovamente attivate nel caso in cui i cittadini riceventi vengano inclusi nuovamente nell’elenco.

I requisiti per ottenere la carta non si limiteranno esclusivamente all’ISEE, ma considereranno anche altri fattori, come la presenza di nuovi membri nati entro specifiche date e il numero di componenti del nucleo familiare.

La carta consentirà l’acquisto esclusivamente di generi alimentari di primaria necessità in negozi aderenti all’iniziativa. Saranno inclusi prodotti come carne, pesce fresco, latticini, cereali, ortaggi, frutta, alimenti per bambini e per la prima infanzia, senza possibilità di acquistare alcolici e con un’attenzione particolare ai cibi freschi.

In sintesi, la Carta Acquisti Spesa Solidale si conferma come un supporto fondamentale per le famiglie con basso reddito, garantendo l’accesso a prodotti alimentari essenziali e cercando di migliorare la qualità della vita di coloro che ne beneficiano.