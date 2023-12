In vista delle festività natalizie, i carabinieri della compagnia Napoli Centro, affiancati dai militari del Reggimento Campania, del nucleo radiomobile di Napoli e del Nas, hanno intensificato i controlli, coinvolgendo 79 persone e 32 veicoli. Durante questi controlli, sono emerse diverse situazioni di illeciti. Un sedicenne è denunciato per il porto abusivo di un coltello a serramanico lungo 14 centimetri. Inoltre, una diciottenne, senza precedenti penali da Soccavo, è denunciata per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. La giovane è trovata alla guida di uno scooter senza assicurazione e senza mai aver conseguito la patente, viaggiando contromano e senza indossare il casco. Durante il controllo, la donna ha reagito con urla e minacce verso i carabinieri, colpendo uno di loro con due pugni al petto.

Altri episodi hanno coinvolto un parcheggiatore abusivo di 31 anni, sorpreso a chiedere denaro agli automobilisti in cerca di parcheggio a Largo Vasto a Chiaia. Inoltre, durante un’ispezione in un laboratorio di produzione in zona Montecalvario, è stato rilevato dal personale dei carabinieri un’irregolarità nella tracciabilità e conservazione di alcuni alimenti, con il sequestro di circa 500 chili di prodotti e sanzioni per un totale di 4.500 euro. L’attività del laboratorio è stata temporaneamente sospesa. Ventotto sono le contravvenzioni al codice della strada rilevate, con il sequestro di 16 scooter. Inoltre, quattro giovani sono trovati in possesso di droga, di cui uno minorenne.