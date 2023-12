I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno hanno intensificato i controlli nell’agro nocerino-sarnese, puntando a garantire la sicurezza alimentare durante il periodo natalizio. In una serie di ispezioni mirate, supportati dal personale dell’Asl di Salerno, hanno scoperto gravi violazioni igienico-sanitarie in due diverse strutture, imponendo provvedimenti rigorosi per proteggere i consumatori. Nel corso delle ispezioni, è emersa la criticità di un deposito alimentare di 200 mq, prontamente chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie, strutturali e autorizzative. Tale decisione ha richiesto il trasferimento immediato di circa 14 tonnellate di prodotti alimentari verso un luogo di stoccaggio adeguato, assicurando così l’incolumità dei consumatori.

Un laboratorio di lavorazione di carni è stato altrettanto oggetto di attenzione, portando a una sospensione immediata dell’intera attività su una superficie di circa 500 mq. Le difformità igienico-sanitarie e strutturali rilevate sono state molteplici, includendo sporcizia diffusa, presenza di ruggine nelle celle frigorifere e attrezzature obsolete e danneggiate. Inoltre, sono state sequestrate circa due tonnellate di alimenti, come salumi e formaggi, privi della documentazione che attestasse la loro tracciabilità.

Il valore complessivo dei provvedimenti adottati è stato stimato in 2 milioni di euro, di cui 12.000 euro si riferiscono agli alimenti sequestrati. A ciò si aggiunge una sanzione amministrativa contestata per un importo di 1.500 euro.