La comunità della Costiera Amalfitana è scossa da una tragedia senza precedenti, quando un 78enne molto stimato ha perso la vita a causa di un rogo nella sua abitazione a Maiori. L’incidente, avvenuto nella serata di ieri intorno alle 22, ha lasciato attoniti i soccorritori che hanno trovato l’uomo senza vita sul suo letto. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’incendio sia stato scatenato da un corto circuito proveniente da un asciugacapelli, collegato a una multi presa nella camera da letto dell’uomo. Questo improvviso malfunzionamento sembra sia stato sufficiente a innescare le fiamme che hanno tragicamente portato al decesso del professionista, ampiamente conosciuto e rispettato in tutta la regione.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando tutti sgomenti per la perdita di una persona così stimata e apprezzata. La sua figura era ben conosciuta non solo per le sue capacità professionali, ma anche per la sua gentilezza e generosità nei confronti degli altri.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nel tentativo di domare le fiamme e di comprendere le circostanze precise che hanno portato a questa tragedia.

Questa dolorosa perdita serve da tragico monito sull’importanza della sicurezza elettrica nelle nostre case. Incidenti così devastanti possono accadere in un istante e sottolineano la necessità di precauzioni e controlli regolari per prevenire tali eventi drammatici.

