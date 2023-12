Un tragico incidente stradale a Capaci, nella provincia di Palermo, ha lasciato una giovane in prognosi riservata e ha portato alla tragica perdita di un padre. La vittima, Nunzio Cusimano, 45 anni, è deceduta all’ospedale Villa Sofia di Palermo a causa delle gravi lesioni riportate in seguito allo scontro. L’incidente avvenuto in via Sommariva coinvolgeva una moto su cui viaggiavano il signor Cusimano e sua figlia 15enne, il cui stato di salute attualmente è delicato. Le circostanze che hanno portato allo scontro con un’auto sono ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri locali, che stanno lavorando per ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’automobilista coinvolto nell’incidente ha riportato anche lui delle ferite ed è trasportato all’ospedale Villa Sofia, sebbene le sue condizioni non siano risultate critiche. Dopo alcune cure, è dimesso con una prognosi breve. Questo tragico evento ha scosso la comunità di Capaci, lasciando familiari, amici e conoscenti addolorati per la perdita di Nunzio Cusimano e nell’attesa di notizie positive per la giovane rimasta ferita.

Il bilancio degli incidenti stradali continua a essere un problema di rilevanza sociale, sottolineando l’importanza di prestare massima attenzione e rispetto delle norme stradali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.