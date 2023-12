Le festività natalizie in arrivo potrebbero presentare un clima inconsueto per la stagione, secondo le ultime previsioni meteorologiche. L’Anticiclone delle Azzorre si prepara a diventare il protagonista principale di queste festività, portando con sé temperature sopra la media del periodo. Tuttavia, un elemento da tenere d’occhio è l’arrivo imminente della tempesta del solstizio, con venti in aumento e provenienti dai quadranti settentrionali, che inizieranno a interessare l’Italia già dalla serata odierna.

Andrea Garbinato, responsabile della redazione del sito www.iLMeteo.it, sottolinea che il confronto tra due titaniche forze meteorologiche, un Ciclone Polare centrato sulla Danimarca e l’anticiclone delle Azzorre esteso fino al Portogallo, causerà l’intensificazione dei venti di tempesta sull’Europa centrale, con rapida diffusione verso le Alpi e le regioni italiane, incluso il piano.

Il Solstizio d’Inverno: un Momento di Rilievo

Alle 4:27 di venerdì 22 dicembre, il sole raggiungerà il punto più basso dell’orizzonte, segnando il Solstizio d’Inverno. Da questo momento in poi, il Sole inizierà a risalire, le giornate si allungheranno e si avrà un’accentuazione del vento.

Avvertenze per il Vento Impetuoso

Venerdì, Eolo soffierà con forza sulle Alpi e sulla Sardegna; nel pomeriggio e sera, il vento raggiungerà anche la Pianura Padana con raffiche di Foehn previste dalla Lombardia fino all’Emilia Romagna. Il vento di Foehn, noto anche come Favonio, deriva dalle montagne, si riscalda per compressione e caratterizzerà il panorama padano per almeno 24 ore.

Le Temperature: un Dicembre Insolitamente Caldo

Tra venerdì 22 e sabato 23, si potrebbero superare i 20 gradi in Pianura Padana, a poche ore dalla celebrazione del Natale. Sabato 23, il vento forte continuerà a interessare le stesse zone, con un clima soleggiato che potrebbe coprirsi leggermente sul versante tirrenico. La Vigilia di Natale potrebbe vedere un aumento della copertura nuvolosa sul Tirreno, con possibilità di pioviggine da Liguria fino a Toscana, Lazio, Campania e Calabria tirrenica.

Variazioni Meteo e Conseguenze

Mentre altrove le condizioni meteorologiche si presenteranno miti e quasi primaverili, il Santo Natale potrebbe ripercorrere le condizioni della Vigilia. Tuttavia, il vento tenderà a diminuire, favorendo la formazione di nebbie sulla Pianura Padana orientale in serata. Il filo conduttore di queste giornate sarà il caldo anomalo, protratto almeno fino al 27-28 dicembre, con temperature localmente superiori anche di 10 gradi rispetto alla media del periodo.

Situazione Attuale

Per oggi, giovedì 21, si prevedono nubi sparse al nord, Maestrale in Sardegna e nubi irregolari altrove. Venerdì 22, venti di tempesta colpiranno le Alpi e il Foehn potrebbe interessare anche la pianura settentrionale. Sabato 23, venti forti continueranno sulle Alpi e Foehn potrebbe persistere in pianura. Le previsioni per il Santo Natale indicano un clima mite e prevalentemente soleggiato, con possibili nebbie al nord e nuvolosità sul Tirreno con qualche possibile piovasco.

Queste previsioni meteo delineano un periodo natalizio caratterizzato da variazioni climatiche significative, ma con un comune denominatore: un caldo anomalo che accompagnerà le festività.