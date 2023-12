Nel tardo pomeriggio di ieri, la linea ferroviaria tra Napoli e Salerno è stata fortemente compromessa a seguito di un incidente drammatico su uno dei convogli in transito. Un passeggero a bordo ha subito un malore improvviso che ha provocato un grave blocco nella circolazione dei treni. Purtroppo, nonostante l’intervento immediato del personale medico presente a bordo e il tempestivo arrivo del servizio di emergenza 118, non c’è stato nulla da fare per l’uomo colpito dal malore. Si trattava di un 50enne originario di Salerno. Gli agenti della polizia ferroviaria sono intervenuti sul luogo per gestire la situazione e garantire il supporto necessario.

A causa di questo incidente, la Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato significativi ritardi e cancellazioni dei treni lungo la tratta Napoli-Salerno. La situazione ha richiesto l’attuazione di percorsi alternativi per i treni in partenza da Salerno, creando notevoli disagi per i passeggeri interessati.

Le autorità ferroviarie e i soccorsi hanno lavorato intensamente per ripristinare la circolazione e gestire al meglio la situazione. Tuttavia, l’impatto di questo evento tragico ha inevitabilmente influenzato la regolarità dei collegamenti ferroviari lungo questa importante tratta.