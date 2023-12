Un ennesimo furto ha colpito il Leopollo, una pizzeria-girarrosto di fama in Piazza Marconi ad Arzano. Il titolare, vittima del reato, ha reso pubblico l’evento sui social media, condividendo le immagini del furto commesso dai ladri. Nella comunicazione rivolta direttamente ai malviventi, il gestore ha espresso un mix di ironia e disappunto: “Alle 4:30 del mattino siete entrati in tre con un’auto nella porta per rubare la cassetta delle mance di Natale dei ragazzi, un cellulare dal valore di 100 euro e il cassetto della cassa con pochi soldi dentro. Avete arrecato solo danni alla porta e avete diviso pochi soldi ciascuno, sperando che possano servirvi per medicine e cure. Che la giustizia faccia il suo corso, non ci avete fatto nulla. Stasera siamo operativi, sperando che in questo paese non si vedano sempre e solo cose brutte.”

Il furto, avvenuto sabato scorso, ha visto un gruppo di ladri prendere di mira il locale e il salvadanaio delle mance dei clienti. L’azione sembra seguire una tecnica ricorrente: un’auto ferma in strada con il motore acceso attende mentre presunti complici scassinano la porta d’ingresso. Tuttavia, questa volta le telecamere di sicurezza hanno immortalato l’intero evento, mettendo in mostra i malviventi durante il furto.

Le immagini mostrano i ladri entrare attrezzati, utilizzando strumenti e una luce frontale per orientarsi al buio. Nonostante il danno causato, i responsabili del furto sono riusciti a far perdere le proprie tracce. La ripetuta serie di furti in zona ha spinto i commercianti locali a richiedere maggiori controlli e presenza delle forze dell’ordine, specialmente durante le festività, considerando l’ondata di furti e traffici illeciti registrati in diverse località nei mesi passati.