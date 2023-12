Un video diffuso recentemente dal deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Francesco Borrelli, ha rivelato uno scontro agitato e violento tra automobilisti avvenuto durante la vigilia di Natale a Chiaia, Napoli. Le immagini mostrano un acceso confronto tra due donne e un uomo, con uno scambio di violenze fisiche e verbali che ha sconvolto gli spettatori. La discussione, iniziata all’altezza di piazza San Pasquale, ha rapidamente preso una piega violenta, con uno degli uomini che ha infine sferrato un violento calcio all’addome di una delle donne coinvolte. Il caos ha paralizzato completamente la viabilità circostante, mentre la lite continuava tra scambi di insulti e gesti aggressivi, suscitando lo sgomento di chi cercava di separare i contendenti.

Francesco Borrelli, insieme ai consiglieri Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci, ha espresso la sua profonda preoccupazione riguardo a questi episodi di violenza che sembrano manifestarsi proprio in prossimità delle festività natalizie. Ha sottolineato come le celebrazioni festose diventino purtroppo una sorta di pretesto per comportamenti irrispettosi e violenti da parte di alcuni individui.

Il deputato ha chiesto un intervento deciso delle forze dell’ordine per identificare tutti i protagonisti dello scontro e garantire che siano presi provvedimenti in relazione ai comportamenti violenti esibiti. Questo episodio non è isolato, come evidenziato da episodi simili a Santa Maria Capua Vetere e a Ercolano, sempre avvenuti proprio nella vigilia di Natale.

Questi incidenti sollevano una riflessione sulla gestione degli stress e delle tensioni in periodi festivi e sottolineano l’importanza di mantenere la calma e la civiltà anche nelle situazioni di traffico e di conflitto.