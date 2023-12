L’INPS di Bolzano ha recentemente annunciato l’organizzazione di un concorso finalizzato al reclutamento di 10 funzionari a tempo indeterminato per la posizione di Funzionari Progettazione-Erogazione-Controllo Servizi, nell’area dei Funzionari (ex C1) del ruolo locale dell’INPS di Bolzano-Trentino Alto Adige. Le sedi di lavoro previste per questi funzionari includono la sede provinciale di Bolzano, così come le Agenzie territoriali di Merano, Bressanone e Brunico. SCARICA QUI IL BANDO.

I requisiti richiesti per partecipare a questo concorso prevedono che i candidati siano cittadini italiani o soddisfino i requisiti stabiliti dall’art. 38 commi 1, 2 e 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Inoltre, devono essere idonei fisicamente e possedere conoscenze linguistiche di italiano e tedesco.

Per quanto riguarda l’istruzione, i candidati devono possedere uno dei seguenti titoli di studio: laurea triennale, laurea magistrale/specialistica in una delle discipline indicate nel bando, o un diploma di laurea di vecchio ordinamento equivalente a una delle lauree magistrali menzionate nel bando stesso.

Il processo selettivo prevede due prove d’esame: una scritta e una orale, svolte nella lingua del gruppo linguistico di appartenenza del candidato. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 19 gennaio 2024, e l’invio della domanda è possibile esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Tutte le informazioni dettagliate sulla procedura concorsuale, compresi i dettagli relativi alle prove d’esame e ai requisiti, sono disponibili sul sito web dell’INPS e sui canali ufficiali dell’ente.