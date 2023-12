Si è tenuto ieri presso il circolo nautico Posillipo il 14′ congresso Mcl della Campania presieduto dal dott Alfonso Luzzi vicepresidente nazionale Mcl. Ai lavori hanno partecipato esponenti di grande rilievo regionale tra i quali il direttore regionale Inail Leone, il direttore regionale Inps dito, il vicepresidente Confindustria Vito Grassi, il vicepresidente Odg Campania Mimmo Falco, nonché il presidente del banco alimentare Roberto Tuorto. Anche il mondo sindacale ha dato il suo contributo come il segretario Cisl Usr Campania Salvatore Topo e il segretario Confsal Napoli Salvatore Margiotta.

Dopo un breve saluto del rappresentante ecclesiastico regionale delegato curia don Vittorio Gardone è iniziato un ampio dibattito con intervento del presidente provinciale di Napoli Mcl Avv Michele Cutolo che ha sostenuto e dimostrato con un video numeri e statistiche sulla occupazione e la carenza di lavoro in Campania con necessità di maggiore sinergia tra le istituzioni cosi come è necessario rafforzare il ruolo della famiglia soprattutto con la piaga dei femminicidi. A tal proposito dove il tasso di occupazione e l’occasione del Pnrr costituisce lo strumento fondamentale per ridisegnare una Campania più equa e giusta, capace di ridurre le diseguaglianze e creare occupazione di qualità.

“È detto a chiare lettere nella manifestazione nazionale Cisl del 25 novembre a Roma che c’è bisogno di un mercato del lavoro inclusivo per dire no alla precarietà, orientato e garantito da investimenti, da un sistema di formazione permanente, da politiche attive, e da ammortizzatori sociali funzionali alla transizione, portare avanti una lotta senza quartiere alle mafie e al caporalato”. È quanto ha affermato salvatore topo, segretario regionale della Cisl Campania.

Ai lavori conclusi dal senatore Silvestro presidente della commissione bilaterale per gli enti locali e membro commissione lavoro ha evidenziato le ultime norme approvate dal governo e bene ha sottolineato l’onorevole Rescigno che una politica sana promuove una occupazione sostenibile e soprattutto contrasta il lavoro sommerso c’è molto da fare a livello regionale visto che siamo la peggior regione d ‘Europa per indice si occupazione. In conclusione il congresso ha eletto presidente regionale mcl l’avv Arturo Rainone.