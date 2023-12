Le ultime ore sono state cariche di tensione per Ezequiel Lavezzi, il celebre ex calciatore argentino, dopo l’incidente avvenuto in Uruguay insieme alla sua famiglia. Rientrato in patria per recuperare dal trauma subito, la prima immagine post-incidente è condivisa sui social da Diego Lavezzi, fratello del Pocho, presente al fianco del giocatore durante gli ultimi giorni a Punta del Este. La foto mostra Ezequiel Lavezzi, visibilmente provato ma in condizioni stabili, riposare su un divano con una evidente medicazione alla spalla, risultato della frattura subita nell’incidente dello scorso mercoledì. Nonostante la ferita visibile, Diego Lavezzi ha rassicurato i fan sulle condizioni del fratello, affermando che “sta bene” e sottolineando che non è stato necessario il suo ricovero in una clinica.

L’incidente, avvenuto in Uruguay, ha destato grande preoccupazione tra i sostenitori di Lavezzi e gli appassionati di calcio in generale. Tuttavia, la conferma delle condizioni stabili del giocatore, evidenziata dalla foto condivisa sui social, ha portato un sospiro di sollievo tra coloro che seguono da vicino la sua carriera e la sua vita.

Il sostegno e gli auguri di pronta guarigione da parte dei fan e dei colleghi non si sono fatti attendere, manifestando un affetto tangibile per il giocatore che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio, soprattutto per la sua esperienza con il Napoli e la Nazionale argentina.

Al momento, ulteriori dettagli sull’incidente e sui prossimi passi riguardanti il recupero di Ezequiel Lavezzi non sono resi pubblici. Tuttavia, la condivisione di questa foto rappresenta un importante aggiornamento per coloro che hanno seguito con apprensione la vicenda e che ora possono respirare leggermente più sollevati sapendo che il giocatore è in fase di ripresa.