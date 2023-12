La comunità di Aversa, nel Casertano, è scossa da una tragedia che ha portato alla prematura perdita di Mery Conte, una giovane di soli 23 anni, vittima di un tragico incidente stradale. L’accaduto ha avuto luogo in viale della Libertà, all’incrocio con via Pietro Nenni, generando dolore e sgomento nell’intera città. Secondo le prime indagini condotte dalla polizia stradale di Caserta, Mery viaggiava come passeggera a bordo di una Mini-Cooper guidata da un altro giovane, con un’amica posizionata sul sedile posteriore. In circostanze ancora in corso di analisi, il conducente sembra aver perso il controllo del veicolo in un momento critico, potenzialmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Questo evento ha portato la vettura a uscire dalla carreggiata e a impattare violentemente contro alcuni paletti, causando conseguenze tragiche.

La dinamica dell’incidente ha portato anche al ferimento di altre due persone coinvolte nella tragica vicenda, generando ulteriore preoccupazione e allarme nella comunità. La notizia della perdita di Mery Conte ha generato un profondo senso di dolore e sgomento tra amici, familiari e la cittadinanza di Aversa. La giovane, nella fiorente età di 23 anni, è strappata alla vita in un tragico e improvviso evento, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di coloro che l’hanno conosciuta e amata.

In questo momento di lutto e tristezza, la comunità si stringe attorno alla famiglia della giovane vittima, offrendo conforto e sostegno in un momento così difficile e doloroso.