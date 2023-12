Una coppia residente nella provincia di Caserta fermata dalle forze dell’ordine mentre si aggirava in modo sospetto nei pressi di un ufficio postale a Taurasi, in Irpinia. Incapaci di fornire spiegazioni valide sulla loro presenza in quel luogo, è emesso un foglio di via obbligatorio nei loro confronti. Pochi tempi dopo, nella stessa località di Taurasi, è segnalato un furto in una abitazione, accompagnato da segnalazioni riguardo a individui con il volto coperto che si aggiravano per le strade. L’arrivo tempestivo di tre pattuglie dei Carabinieri è stato immediato.

Tuttavia, alla vista delle forze dell’ordine, i presunti malviventi si sono dati alla fuga, riuscendo a far perdere le loro tracce. Nonostante il tentativo di fuga, l’intervento immediato ha impedito ulteriori azioni criminali. La zona è stata presidiata per il resto della giornata e fino a tarda notte, garantendo la sicurezza e prevenendo eventuali altri crimini.