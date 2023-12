È accaduto nella scorsa notte, nei dintorni di Limatola, un incidente che ha segnato la conclusione di una fuga scellerata. Tre malviventi a bordo di una Fiat Stilo sono coinvolti in un impatto contro il cancello di un opificio, mettendo fine a una situazione di tensione. La vicenda ha preso avvio quando una pattuglia della Compagnia Carabinieri di Montesarchio, impegnata in un servizio di controllo del territorio per prevenire furti nei comuni di Dugenta, Limatola e Sant’Agata de Goti, ha notato una vettura sospetta in piazza San Biagio. All’avvicinarsi dei militari dell’Arma per effettuare un controllo, il conducente della vettura ha ignorato l’alt, accelerando bruscamente.

Inseguiti dalla pattuglia, i fuggitivi hanno percorso un tratto di strada fino a che, all’affrontare una curva, hanno impattato violentemente contro il cancello d’ingresso di un opificio. Abbandonata la vettura danneggiata, i tre malviventi si sono dati alla fuga a piedi nelle campagne circostanti.

All’interno dell’auto, oltre a strumenti da scasso, sono state rinvenute sei taniche da 30 litri contenenti olio d’oliva, presumibilmente sottratte da un frantoio di Foglianise poche ore prima. Il proprietario del frantoio ha presentato una denuncia per la scomparsa di circa 200 litri del pregiato prodotto nella mattinata successiva al furto.

L’impatto ha causato la fuoriuscita di parte dell’olio contenuto nel veicolo, interessando il manto stradale, tempestivamente ripristinato dagli operatori presenti sul luogo.

Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Montesarchio sono in corso per identificare i fuggitivi, focalizzandosi sugli accertamenti sul veicolo abbandonato e sull’applicazione di metodologie di indagine scientifica. Nel frattempo, i servizi di sorveglianza del territorio proseguono regolarmente per garantire una presenza costante e diffusa, contrastando furti e reati contro la comunità e il patrimonio.