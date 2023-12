Una scomparsa misteriosa ha scosso la comunità online e i fan della nota tiktoker napoletana “Laura La Divina”. Da ieri, 13 dicembre, non si hanno notizie della giovane, che si sarebbe allontanata da casa intorno alle 17:00, spegnendo il cellulare e facendo perdere ogni traccia. L’allarme è stato lanciato dai familiari e amici che, preoccupati per la sua scomparsa improvvisa, hanno inondato il web con richieste d’aiuto. Numerose segnalazioni sono state inviate al programma televisivo “Chi l’ha visto?” su Rai 3, con l’appello della conduttrice Federica Sciarelli che ha dichiarato: “Ci stanno telefonando in molti da Napoli per la scomparsa di Laura, molto conosciuta come la divina. Dalle cinque del pomeriggio, si è allontanata. Sta attraversando un momento di fragilità e quindi sono molto preoccupati. È una nota tiktoker”.

Rita De Crescenzo, anch’essa una tiktoker di fama nel panorama napoletano e compagna di convivenza di Laura, è stata tra le prime a lanciare l’allarme. In una live online, visibilmente scossa e emotiva, ha dichiarato: “Non mi dite che è normale, lei non ha mai fatto una cosa del genere. Laura è una brava ragazza, magari qualcuno l’ha portata via contro la sua volontà”.

La preoccupazione e l’apprensione crescono nella cerchia di amici e parenti di Laura La Divina, tutti impegnati nella ricerca di indizi che possano portare alla sua individuazione. I sostenitori sui social media stanno diffondendo massicciamente l’appello, sperando che la visibilità generata possa aiutare a ritrovare la ragazza.

Al momento, le circostanze della sua scomparsa rimangono avvolte nel mistero. Le autorità stanno lavorando per rintracciare Laura e ricostruire gli eventi che hanno portato alla sua improvvisa sparizione.