“Quanto si sta verificando all’istituto superiore professionale Ferraris é molto grave: una scuola non può allagarsi perché i lavori di manutenzione straordinaria sono effettuati come se la struttura fosse deserta”. É quanto afferma il sindaco di Marigliano (Napoli), Peppe Jossa, a proposito dei disagi sopportati dalla comunità scolastica dell’I.S.I.S.S “G.Ferraris”, dove i lavori al tetto dell’edificio da parte della città metropolitana di Napoli, competente sulle scuole superiori, in coincidenza con le piogge di questi giorni hanno comportato problemi nell’assicurare continuità alle lezioni, a causa delle infiltrazioni che hanno provocato l’allagamento di molte aule.

“Ho già ripetutamente segnalato la vicenda alla città metropolitana di Napoli – aggiunge il sindaco – e non mi fermerò fino a quando non sarà trovata una soluzione di buon senso e soprattutto necessaria a tutelare la sicurezza ed il diritto alla studio dei ragazzi. I disagi stanno ostacolando il normale svolgimento delle attività scolastiche e per giunta, in una scuola dove l’offerta formativa é innovativa e supportata dalle più avanzate tecnologie, si mortificano gli sforzi fatti per assicurare agli studenti la possibilità di utilizzare le costose strumentazioni all’avanguardia che rischierebbero di essere seriamente danneggiate viste le condizioni in cui versano le aule ed i laboratori”.