Ecco un riepilogo dei bonus collegati all’Isee per il 2024, che offrono agevolazioni in vari settori in base alla situazione economica delle famiglie italiane:

Bonus Affitti Legati all’Isee Familiare

Il bonus affitti, gestito a livello comunale, offre benefici alle famiglie in base all’Isee. Ogni Comune determina un Isee massimo per richiedere il contributo, spesso associato ad altri requisiti. Consultare il sito istituzionale del proprio Comune per maggiori dettagli.

Bonus Asilo Nido 2024

Questo bonus, dedicato alle famiglie con figli, varia in base all’Isee e alla presenza di altri minori nel nucleo familiare. Il valore massimo del bonus arriva a 3.600 euro per ogni figlio a partire dal secondo, applicabile a famiglie con Isee inferiore a 40.000 euro.

Assegno Unico per Figli

L’importo dell’assegno unico per figli dipende esclusivamente dall’Isee familiare, variando da un massimo per Isee fino a 15.000 euro a un minimo per Isee superiori a 40.000 euro.

Nuovo Assegno di Inclusione

Il nuovo assegno di inclusione, sostituendo il reddito di cittadinanza, richiede un Isee entro i 9.360 euro e presenta altri requisiti specifici per l’accesso.

Bonus Mutui Under 36

Questo bonus offre agevolazioni per l’acquisto della prima casa o la ristrutturazione, riservato ai giovani under 36 con Isee entro i 40.000 euro. Include esenzioni fiscali e una copertura finanziaria dell’80% del capitale.

Bonus Cultura 2024

Il nuovo bonus cultura, sostituto della 18App, fornisce un contributo di 500 euro per giovani 18enni in famiglie con Isee fino a 35.000 euro. È destinato all’acquisto di libri, abbonamenti, biglietti per eventi culturali, corsi e altro.

Bonus Psicologo 2024

Questo bonus copre le spese di psicoterapia, offrendo rimborsi variabili in base all’Isee familiare, con un massimo di 1.500 euro per Isee fino a 15.000 euro, 1.000 euro per Isee tra 15.000 e 30.000 euro, e 500 euro per Isee fino a 50.000 euro.