La tranquilla comunità di Pietradefusi è scossa da una tragedia senza precedenti, quando Lucia Mattera, un’amata insegnante di 57 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. La sua vita è tragicamente interrotta mentre stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa in un supermercato nella frazione di Dentecane. Il drammatico evento si è verificato poco dopo le 13:30, mentre la signora Mattera camminava lungo il ciglio della strada, un’abitudine quotidiana dopo la spesa. È a quel punto che un camion, uscendo da una traversa per immettersi sulla strada principale, ha investito la donna. Nonostante l’intervento immediato di carabinieri, vigili del fuoco e operatori del 118, i soccorsi si sono rivelati vani e la vittima è deceduta sul colpo.

L’intera comunità della Valle del Calore è colpita da questa tragedia, rimanendo sgomenta e rattristata dalla perdita di una persona così stimata e preziosa. Lucia Mattera, originaria di Ischia, era una figura rispettata e ammirata, un’educatrice impegnata e affezionata alla sua comunità. La sua assenza lascerà un vuoto indelebile presso la sede staccata di Pietradefusi del liceo «Pietro Colletta» di Avellino, dove insegnava lettere con passione e dedizione.

Le prime indagini sull’incidente suggeriscono che l’autista del camion, mentre usciva da una via laterale per immettersi sulla strada principale, non abbia avuto visibilità sulla presenza della signora Mattera sul ciglio della strada.