Nella notte scorsa, intorno alla mezzanotte, a Torre del Greco, si è verificato un episodio che ha coinvolto due giovani, entrambi minorenni, in un inseguimento con le forze dell’ordine. I due ragazzi, di 16 e 17 anni, sono finiti bloccati e successivamente denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato quando una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile ha notato i due minori a bordo di uno scooter in viale Europa, nelle vicinanze della stazione ferroviaria Santa Maria la Bruna. Al momento dell’avvistamento, i giovani hanno reagito immediatamente, dando inizio a una fuga che ha provocato un inseguimento lungo circa tre chilometri e della durata di circa cinque minuti.

Nonostante gli sforzi dei carabinieri per fermare lo scooter, i ragazzi sono raggiunti e fermati. Durante la perquisizione, è emerso che il diciassettenne era in possesso di un tirapugni, aggravando ulteriormente la situazione. Lo scenario si è ulteriormente complicato per il fatto fatto che lo scooter non era coperto da alcuna assicurazione, motivo per cui è finito sequestrato dalle forze dell’ordine.

Una volta fermati, i due minori sono affidati alle cure dei loro genitori. Il diciassettenne è denunciato non solo per resistenza a pubblico ufficiale ma anche per il possesso del tirapugni, mentre entrambi sono coinvolti nell’illecito legato alla mancanza di assicurazione dello scooter.