Nella notte di ieri, Casoria è scossa da un’azione criminale che ha messo a rischio la sicurezza di una coppia e ha ferito il fratello di uno dei protagonisti della situazione. Tutto è iniziato quando un uomo, 33 anni, insieme alla sua compagna di 28 anni, è finito improvvisamente testimone del tentativo di furto della propria auto di quella del fratello. Una situazione che, lontana dal seguire una normale dinamica, si è trasformata in un confronto fisico con i ladri, i quali, dopo una breve colluttazione, sono riusciti a fuggire a bordo di un’auto diversa.

La situazione ha preso una piega ancora più pericolosa quando i malviventi, in fuga, hanno deciso di aprire il fuoco, ferendo il fratello del 33enne coinvolto nella lotta per difendere il veicolo. Il proiettile ha fortunatamente colpito solamente il braccio sinistro dell’uomo, il quale è prontamente soccorso e trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove lo hanno medicato: le sue condizioni non risultano essere gravi, fortunatamente non è in pericolo di vita.

L’intervento tempestivo dei carabinieri della locale compagnia è stato fondamentale: immediatamente allertati dalla richiesta d’aiuto della coppia, si sono recati sul luogo indicato, precisamente in via Mauro, e hanno avviato le indagini per far luce su questa violenta serie di eventi.

Durante le operazioni di ricerca e analisi della scena del crimine, i militari hanno ritrovato e sequestrato due bossoli calibro 9, elementi cruciali per le indagini in corso che mirano a individuare e catturare i responsabili di questo atto criminale.

La comunità locale è rimasta scioccata da questa brutale dimostrazione di violenza e ha espresso solidarietà alla coppia coinvolta e alla famiglia del ferito, mentre le autorità stanno lavorando intensamente per portare alla giustizia coloro che hanno perpetrato questo crimine, mettendo in pericolo l’incolumità di innocenti.