Una serata di gioco si è trasformata in un’incubo per una famiglia a Monterotondo, provincia di Roma, quando un bambino di soli due anni ha ingerito una parte di un giocattolo, causandone la morte dopo un giorno di agonia. Il terribile evento ha scosso la tranquillità della casa di questa giovane coppia moldava residente da tempo nella cittadina. Il bambino, giocando come consueto, ha inghiottito accidentalmente un pezzo del giocattolo, scatenando l’allarme nella tarda serata di Santo Stefano. I genitori, accortisi della situazione critica, hanno prontamente chiamato i soccorsi. Il piccolo è trasportato d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni erano già gravi e il suo cuore ha cessato di battere una volta giunto al policlinico Gemelli di Roma, dove era arrivato il giorno successivo.

Le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno immediatamente preso avvio per comprendere la dinamica dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno focalizzando l’attenzione sul giocattolo coinvolto, cercando di determinare se la parte ingerita fosse removibile o se si sia rotta accidentalmente, oltre a valutare la sua idoneità per un bambino così piccolo.

Al centro delle indagini ci saranno anche i genitori del bambino, probabilmente chiamati a ricostruire gli eventi della serata tragica. Si cercherà di comprendere ogni dettaglio per fare chiarezza su questo evento sconvolgente e doloroso, cercando di determinare le responsabilità e prevenire che tragedie simili possano accadere in futuro.