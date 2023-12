L’aumento delle aggressioni contro il personale sanitario negli ospedali è un fenomeno preoccupante e inaccettabile. L’ultima aggressione avvenuta al CTO di Napoli si inserisce in un contesto più ampio di violenza che mette a rischio non solo la sicurezza degli operatori ma anche l’efficienza del sistema sanitario. In questo specifico incidente, un infermiere è vittima di un’aggressione da parte del figlio di una paziente. L’infermiere ha subito lesioni che richiedono cinque giorni di prognosi, mentre l’aggressore è stato identificato dalle forze dell’ordine. Questo episodio è solo uno dei molti casi di violenza contro il personale ospedaliero, un problema che va affrontato con fermezza e soluzioni concrete.

È fondamentale riconoscere che la violenza nelle strutture sanitarie non è un evento isolato, ma un fenomeno diffuso. L’aggressione nei confronti di un medico nell’Ospedale San Paolo è un altro esempio di questa grave problematica. La sicurezza degli operatori sanitari è essenziale per garantire la qualità delle cure e dei servizi offerti ai pazienti.

Le richieste di azioni più severe nei confronti di coloro che commettono atti violenti sono comprensibili. La possibilità di processare immediatamente chi è coinvolto in queste aggressioni può essere una soluzione per prevenire e affrontare efficacemente il problema. Allo stesso tempo, c’è chi suggerisce un approccio più complesso, come l’obbligo di un trattamento sanitario obbligatorio (Tso) per coloro che dimostrano di avere difficoltà a gestire la propria rabbia e possono rappresentare un pericolo per gli altri.