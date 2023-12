Nella notte scorsa, un incidente stradale ha scosso Afragola, città della provincia di Napoli, lasciando due giovani in gravi condizioni. L’episodio ha avuto luogo in via Milano e ha coinvolto una Fiat Panda e uno scooter Honda Sh. All’interno della vettura si trovava un giovane di 26 anni proveniente da Napoli, fortunatamente illeso dopo il violento impatto. Sullo scooter, invece, erano a bordo due ragazzi, un 18enne e un 16enne, entrambi ora ricoverati in prognosi riservata. Purtroppo, le condizioni dei due giovani rimangono gravi, con l’18enne al comando dello scooter al momento dell’incidente. L’impatto ha sollevato diverse domande riguardo alla dinamica dell’accaduto e le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

Le autorità competenti hanno provveduto al sequestro dei veicoli coinvolti e stanno conducendo approfondite indagini per comprendere appieno come si sia verificato l’incidente e per determinare le responsabilità. In situazioni così drammatiche, emerge l’importanza di adottare comportamenti responsabili alla guida e di rispettare le norme del codice stradale al fine di evitare situazioni tragiche come questa.