Un episodio insolito è emerso durante un servizio di vigilanza stradale della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta il 9 novembre scorso. Durante la sorveglianza sulla Tangenziale di Napoli, una pattuglia ha notato un motociclo Piaggio Vespa incidentato e abbandonato lungo il guard-rail, posizionato in direzione opposta al regolare senso di marcia. Dagli accertamenti effettuati, attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza della società Tangenziale di Napoli S.p.A., è emerso che poche ore prima il conducente del motociclo si era allontanato a piedi verso lo svincolo di Via Campana, a seguito di un presunto sinistro stradale autonomo.

Una volta individuato il proprietario del veicolo, accompagnato presso gli uffici della Polizia Stradale di Fuorigrotta, l’uomo ha fornito dichiarazioni contraddittorie. Successivamente ha ammesso di aver effettivamente avuto un incidente sulla Tangenziale di Napoli ma, in seguito, aveva denunciato il falso. L’uomo, un napoletano di 51 anni, è finito denunciato in data odierna per simulazione di reato, in seguito alle sue dichiarazioni contraddittorie e alla falsa denuncia presentata dopo l’incidente stradale.