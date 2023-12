Nella serata di ieri, lungo il raccordo autostradale Sicignano-Potenza, si è verificato un grave incidente che ha causato la perdita di due vite e diversi feriti. L’incidente è avvenuto intorno alle 20:00 nei pressi dello svincolo per il Vallo di Diano, precisamente al km 8,600, vicino a Buccino. Secondo quanto riportato, un’auto e un pullman a due piani sono entrati in collisione in modo frontale, privando di ogni possibilità di salvezza i due occupanti dell’utilitaria, una coppia coniugale di 74 e 69 anni di Pomigliano d’Arco.

La dinamica precisa dell’incidente è attualmente sotto indagine da parte della Polizia Stradale di Potenza, che sta cercando di determinare le cause esatte dell’incidente. Nel frattempo, il bilancio preliminare è tragico: due persone hanno perso la vita mentre diversi sono i feriti e i contusi all’interno del pullman coinvolto, che procedeva in direzione Potenza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli. Gli sforzi congiunti degli operatori hanno permesso di assistere i feriti e gestire la situazione nell’immediato.

Attualmente, le autorità stanno cercando di ricostruire l’intera dinamica dell’accaduto al fine di comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo tragico incidente. Le indagini sono in corso e ulteriori dettagli saranno resi noti non appena disponibili.