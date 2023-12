Nel primo pomeriggio di ieri un tragico incidente lungo l’ex SS Sannitica, nei pressi della variante di via San Giovanni a Telese Terme, ha causato la perdita di una vita e lasciato una donna ferita in modo grave. L’incidente ha coinvolto due veicoli: una Volvo V40 guidata da una donna del luogo e una Citroen C3 con a bordo una donna di Frasso Telesino. Purtroppo, la conducente della Citroen, D.F.I. classe 1965, ha perso la vita dopo l’impatto frontale. Per l’altra donna coinvolta, è stato necessario il trasporto in ospedale al Fatebenefratelli per ricevere cure mediche.

L’esatta dinamica dell’incidente deve ancora essere chiarita completamente, anche se dalle prime informazioni sembrerebbe trattarsi di un impatto frontale. Sarà compito dei carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita condurre un’indagine approfondita per determinare esattamente come si siano svolti gli eventi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia di Stato e i sanitari del 118 per prestare assistenza e avviare le prime indagini.

Questa tragedia pone ancora una volta in evidenza l’importanza della prudenza e della sicurezza stradale. Incidenti come questo sottolineano la necessità di un’attenzione costante al rispetto delle norme del codice della strada e alla guida responsabile per evitare tragedie simili.