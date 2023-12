Un uomo di 41 anni è ricoverato in condizioni serie all’ospedale Villa Betania, dopo essere rimasto ferito con fendenti all’addome, sospettando che l’atto sia compiuto durante un possibile tentativo di rapina. I Carabinieri della Compagnia di Poggioreale hanno prontamente avviato un’indagine approfondita sull’incidente. Il 41enne, apparentemente estraneo a precedenti penali, si è presentato autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale, portando con sé tre ferite all’addome. Sebbene la situazione sia seria, fonti ospedaliere confermano che al momento non vi è un pericolo immediato per la vita dell’uomo.

Secondo una ricostruzione iniziale, soggetta a verifica, sembra che l’uomo stesse passeggiando nei pressi di Corso Meridionale quando è finito avvicinato da due individui a bordo di uno scooter. Si ritiene che questi sconosciuti abbiano tentato di compiere una rapina, colpendo la vittima con fendenti all’addome prima di fuggire dalla scena.

Attualmente, i Carabinieri della Compagnia di Poggioreale stanno conducendo un’indagine dettagliata sull’incidente. Le circostanze esatte e la dinamica dell’evento devono ancora essere delucidate completamente. Gli inquirenti stanno raccogliendo prove, testimonianze e analizzando le telecamere di sorveglianza della zona al fine di identificare i responsabili di questo violento attacco e chiarire i dettagli dell’accaduto.