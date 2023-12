Pomigliano d’Arco è scossa dall’incendio alla nota pizzeria dei Fratelli Cuorvo. Il pronto intervento dai vigili del fuoco ha evitato guai peggiori ed è richiesto attraverso il numero di emergenza 112. Le squadre di soccorso sono giunte sul posto per fronteggiare le fiamme che si erano sviluppate nella struttura. I Vigili del Fuoco, con la loro pronta e professionale risposta, sono riusciti a domare l’incendio, limitando i danni e garantendo la sicurezza dell’area circostante. Tuttavia, al momento, le cause esatte dell’incendio non sono ancora state determinate e sono oggetto di approfondita indagine da parte delle autorità competenti.

I proprietari della pizzeria, visibilmente colpiti dall’accaduto, hanno espresso la loro gratitudine nei confronti dei vicini e delle autorità per il supporto ricevuto in questa difficile situazione. In particolare, hanno sottolineato il valore non solo morale, ma anche pratico, del sostegno offerto dalla comunità locale. Con determinazione e spirito positivo, i Fratelli Cuorvo, proprietari della pizzeria danneggiata, hanno annunciato la volontà di tornare operativi il prima possibile.

“Un forte ringraziamento a tutti i nostri vicini, per il conforto non solo morale ma anche pratico. Domani (oggi ndr) saremo nuovamente operativi. Un enorme grazie dai Fratelli Cuorvo”, hanno dichiarato i proprietari, mostrando la loro determinazione nel superare l’incidente.