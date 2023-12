Stamattina, poco prima delle sei, un incendio ha devastato un’auto e danneggiato un’altra nel parco CerCal, precisamente in via San Francesco a Marigliano. Le fiamme hanno avvolto una Peugeot, completamente distrutta, di proprietà di una donna di 45 anni, e un’Audi, sulla quale sono riportati danni alla fiancata destra, appartenente a un uomo di 56 anni di origini ucraine. Entrambi i proprietari sono incensurati. Le circostanze che hanno portato all’incendio restano al momento oggetto di indagine: le autorità stanno conducendo accertamenti per comprendere la dinamica e la possibile matrice di questo evento.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse ad altre zone circostanti e limitando i danni alle vetture coinvolte. Al momento, le indagini sono in corso per stabilire le cause precise dell’incendio e per gettare luce sulla sequenza degli eventi. Si procederà anche a verificare se ci siano stati eventuali elementi o circostanze che hanno contribuito allo scoppio delle fiamme.