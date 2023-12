Gli sforzi nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti continuano, e questa volta è stato un intervento dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna a portare all’arresto di un pusher al dettaglio, nella zona delle palazzine popolari di Marigliano. L’individuo arrestato è D. F., un 25enne noto alle forze dell’ordine, fermato mentre si trovava per strada e successivamente perquisito. Durante la perquisizione, sono rinvenute in sua possesso 167 dosi di stupefacente, tra cui crack, cocaina e hashish.

Oltre alla sostanza illecita, trovati anche 285 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività illecita, divisi in piccoli tagli, e una ricetrasmittente. Attualmente, l’arrestato si trova in carcere in attesa di giudizio, in seguito all’intervento dei carabinieri e al sequestro delle sostanze stupefacenti e del denaro.