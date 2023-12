Nelle prime ore dell’alba, un incendio ha scosso la tranquilla via Roma 311 a Pomigliano d’Arco, richiedendo l’intervento immediato dei Carabinieri della sezione radiomobile e dei Vigili del Fuoco. La segnalazione al 112 ha fatto scattare una risposta tempestiva da parte delle autorità, evitando conseguenze gravi nell’area circostante. Il focolaio dell’incendio è individuato in una pizzeria, dove le fiamme hanno rapidamente preso piede. L’intervento celere delle forze dell’ordine e dei soccorritori ha impedito che l’incendio si propagasse ulteriormente, limitando i danni e assicurando la sicurezza degli abitanti della zona.

Al momento, le cause scatenanti l’incendio rimangono ancora da chiarire. Gli inquirenti dei Carabinieri della locale stazione stanno conducendo indagini approfondite per determinare l’origine dell’evento e stabilire se possa esserci stata un’eventuale origine dolosa.

Si è rivelata fondamentale la collaborazione tra le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco, il cui pronto intervento ha scongiurato danni maggiori e possibili rischi per la comunità. I residenti circostanti sono messi in sicurezza e al momento non risultano feriti o danni alle proprietà limitrofe.