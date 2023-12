Una situazione di pericolo prontamente gestita ieri sera dalla sezione radiomobile dei Carabinieri di Torre del Greco, intervenuti in I vico san Vito per fronteggiare un incendio che si era sviluppato all’interno dell’abitazione di un’anziana di 81 anni. Le fiamme hanno interessato parte dell’appartamento, presuntamente avviate da un cero che era rimasto acceso su un tavolo nella camera da pranzo. È importante notare che al momento dell’incendio la donna non si trovava in casa, evitando così eventuali rischi per la sua incolumità.

Fortunatamente, nonostante la situazione di emergenza, i danni causati dall’incendio non sono stati rilevanti. Gli agenti intervenuti hanno prontamente gestito la situazione, cercando di limitare i danni e garantire la sicurezza dell’area.

La rapida risposta dei Carabinieri ha permesso di evitare che l’incendio causasse danni più gravi e di assicurare che l’anziana proprietaria dell’abitazione non fosse presente durante l’emergenza, preservando la sua incolumità.

L’episodio sottolinea l’importanza della vigilanza e delle precauzioni nelle nostre case, specialmente in situazioni in cui possono verificarsi incidenti come questo. È fondamentale prestare attenzione e adottare misure preventive per evitare incidenti domestici potenzialmente pericolosi.