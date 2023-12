Una drammatica scena si è svolta oggi a Napoli, nella storica Piazza Carità, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti con tempestività per spegnere un incendio scoppiato all’interno della Trattoria da Nennella, celebre ristorante dei Quartieri Spagnoli. Le fiamme hanno divorato parte dei locali della trattoria, proprio mentre erano in corso i preparativi per l’inaugurazione della nuova sede, programmata per la giornata di domani. Fortunatamente, non risultano feriti, e l’intervento celere dei Vigili del Fuoco ha scongiurato ulteriori danni.

Il titolare della struttura ha tranquillizzato le numerose persone presenti in piazza, annunciando con sollievo che le fiamme sono domate e che non vi sono feriti. Con un tono fiducioso, ha assicurato che presto sarà annunciata la data di apertura della nuova sede. “Stiamo tutti bene e tra pochi giorni annunceremo l’apertura”, ha affermato il titolare della Trattoria da Nennella, rivolgendosi alla folla preoccupata che si era radunata nella piazza a seguito dell’incendio.

L’incendio, le cui fiamme sarebbero partite dalle cucine, ha destato preoccupazione e attenzione nella zona, ma grazie alla pronta risposta dei Vigili del Fuoco, la situazione è gestita efficacemente senza provocare danni alle persone presenti o alla struttura.

Ora la Trattoria da Nennella si prepara a superare questo momento difficile, confermando l’intenzione di aprire le porte al pubblico nella nuova sede nei prossimi giorni, augurandosi che questo incidente non abbia ritardi nell’apertura tanto attesa.