Il paesaggio meteorologico italiano ha vissuto una notte di contrasti, con la neve che ha dipinto di bianco l’Emilia e parte del Nord Italia, mentre la perturbazione si concentra ora sul Centro-Sud, attenuando i fenomeni sul Nord. Le nevicate hanno lasciato uno strato di neve nella zona tra Modena, Bologna e Ferrara meridionale, offrendo uno spettacolo innevato fino alle porte di Imola. Anche Lombardia e Veneto hanno assistito a un’atmosfera coreografica con accumuli significativi sui colli euganei e neve mista a pioggia in diverse zone. Tuttavia, il cambio di scena è in atto: le piogge si preparano a prendere il sopravvento dal Centro alla Sicilia e alla Puglia, seguendo poi verso il resto del Meridione. La neve fresca sull’Appennino si confinerà oltre i 1300-1600 metri, mentre il Nord Italia abbraccerà una stabilità temporanea grazie all’Anticiclone delle Azzorre.

Il “Ciclone dell’Immacolata” è sul punto di fare la sua entrata in scena per la Festa dell’Immacolata, con un percorso ancora incerto. Inizialmente sembrava prendere di mira anche il Nord, ma gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici indicano una direzione verso le Isole Maggiori, Sardegna e Sicilia, con il rischio di fenomeni alluvionali. Sabato, le piogge si estenderanno al Sud, con previsioni di fenomeni intensi in Calabria, mentre il Nord godrà di condizioni stabili e soleggiate grazie all’Anticiclone delle Azzorre, che promette temperature più miti.

Le temperature tenderanno gradualmente a risalire dopo la Festa dell’Immacolata, allontanando il freddo pungente degli ultimi giorni. I modelli prevedono la persistenza di un campo di alta pressione con valori termici sopra la media e condizioni stabili fino a Natale.

Per il weekend dell’8 dicembre, la giornata dell’Immacolata sarà caratterizzata da molte nubi e precipitazioni diffuse sulla Sardegna e parte del Nordovest, con possibili nevicate a quote basse in Piemonte occidentale. Il resto del Nord e alcune zone tirreniche e meridionali non dovrebbero vedere fenomeni significativi, mentre si prevede forte ventilazione ciclonica su diverse zone costiere.

Sabato 9 dicembre, il vortice meteorologico dovrebbe spostarsi sullo Stretto di Sicilia, influenzando la Sicilia e l’estremo Sud Peninsulare, specialmente la Calabria ionica. Alcune piogge potrebbero interessare Campania, Basilicata e Puglia, mentre altrove il sole dovrebbe dominare il cielo, accompagnato da venti sostenuti. Le temperature non dovrebbero subire variazioni significative.

Il “Ciclone dell’Immacolata” sta preparando un balletto meteorologico che varia tra neve, pioggia e condizioni instabili, confermando la mutevolezza del clima italiano durante questo periodo di festività.