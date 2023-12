Il periodo natalizio porta con sé non solo gioia e festeggiamenti, ma anche l’attesa del tanto discusso e atteso “Bonus Natalizio”, noto comunemente come la tredicesima mensilità. Questo incentivo economico, sebbene chiamato con un nome diverso, rappresenta un supporto significativo per lavoratori e pensionati, con distribuzioni che variano notevolmente a seconda dei diversi ambiti lavorativi. La legge 350/2001 regola la distribuzione di questa somma extra, stabilendo un calendario preciso che varia in base alle categorie di lavoratori. Generalmente, la tredicesima dovrebbe essere erogata entro dicembre, solitamente prima delle festività natalizie, fornendo un importante aiuto finanziario durante il periodo festivo.

L’importo della tredicesima dipende dalla retribuzione lorda annuale e dai mesi effettivi di lavoro, essendo un’aggiunta alla normale retribuzione mensile. Può essere accreditata come una mensilità aggiuntiva in busta paga o come un pagamento separato.

La distribuzione del Bonus Natalizio segue una tempistica differenziata a seconda del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) e del settore di impiego. Ad esempio, nel commercio, ci si aspetta che la tredicesima arrivi in concomitanza con la vigilia di Natale, mentre nel settore metalmeccanico è attesa entro il 15/20 dicembre. Nel campo edile, questa gratifica viene distribuita due volte l’anno, entro il 30 luglio e il 15 settembre.

Settori come il turismo, le telecomunicazioni, le cooperative sociali e il chimico-farmaceutico presentano date di accredito differenti: il turismo associa la tredicesima alle festività natalizie, mentre nel chimico-farmaceutico è prevista il giorno prima delle festività.

Per i dipendenti statali, la tredicesima arriva spesso entro il 15/16 dicembre. Le date di accredito variano anche tra i diversi ambiti dell’istruzione: gli insegnanti delle scuole materne la ricevono il 14 dicembre, mentre il personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro può contare sull’accredito per il 15 dicembre.

Anche i pensionati ricevono la tredicesima insieme al cedolino pensione, generalmente nel primo giorno bancabile di dicembre.