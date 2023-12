È evidente che il bonus trasporti 2023 ha suscitato un grande interesse, evidenziato dalla rapida esaurimento dei fondi disponibili durante il click day di dicembre. La domanda di questo contributo di 60 euro per l’acquisto di mezzi di trasporto è stata così alta che i fondi stanziati sono stati insufficienti a coprire la richiesta. I fondi disponibili a dicembre si sono limitati a 7,8 milioni di euro, una cifra considerevolmente inferiore rispetto ai 35 milioni resi disponibili nel mese precedente. Questo ha portato a un esaurimento rapido delle risorse destinate al bonus trasporti.

Tuttavia, per coloro che non sono riusciti a beneficiare del bonus a dicembre, c’è un’opportunità in vista. Le eventuali somme residue del bonus trasporti 2023 saranno rese disponibili durante un nuovo click day, programmato per gennaio, esattamente il 1° del mese alle ore 8.

Ricordiamo che questo bonus è rivolto a coloro che hanno un reddito inferiore a 20mila euro e può essere richiesto tramite la piattaforma ufficiale del Ministero bonustrasporti.lavoro.gov.it, accedendo con l’identità digitale.

Inoltre, per gli studenti, ci sono altre opportunità di bonus e agevolazioni che potrebbero essere di interesse. Dalla Carta del Merito alla possibilità di ottenere contributi economici per l’acquisto di libri scolastici, fino a borse di studio all’estero offerte dall’Inps. In alcune regioni sono anche disponibili agevolazioni per i trasporti per gli under 19 e sconti per l’utilizzo di bici e monopattini, promuovendo così la micromobilità.

È evidente che esistono diverse opportunità e incentivi destinati agli studenti e a coloro che si trovano in situazioni economiche specifiche. È consigliabile rimanere aggiornati sulle opportunità offerte, in quanto potrebbero rappresentare un supporto significativo per le spese quotidiane e le necessità legate allo studio e alla mobilità.