“Apprendiamo dai giornali delle dichiarazioni infamanti che sono sollevate nei confronti del nostro progetto politico. Io e la mia squadra prendiamo le distanze da quanto dichiarato. Non abbiamo mai avuto contatti con delinquenti, mafiosi, camorristi. Il malaffare è stato, è e sarà lontano dal Comune di Poggiomarino. Restiamo fiduciosi nella magistratura. Rattrista che i nostri avversari politici vogliono utilizzare a sproposito accuse infondate. ! Io e la mia amministrazione andremo avanti per la nostra strada, continuando a perseguire i nostri obiettivi per Poggiomarino e per tutti i Poggiomarinesi che ci hanno votato, che ci hanno dato liberamente fiducia” afferma il primo cittadino, Maurizio Falanga in merito alle parole del boss pentito di Poggiomarino, Rosario Giugliano detto “‘O Minorenne” che ha riferito di aver “manipolato” le elezioni.

Anche l’opposizione si esprime in merito: “Se le rivelazioni del boss Rosario Giugliano, oggi collaboratore di giustizia, trovassero conferma per la comunità di Poggiomarino, si prospetterebbe una stagione buia che pensavamo abbandonata per sempre. Le istituzioni facciano chiarezza rispetto ad un quadro inquietante che emerge dalle dichiarazioni del boss pentito che avrebbe ricevuto piaceri e appalti a ditte sue o di imprenditori vicini”, è quanto dichiara Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del Partito Democratico e consigliere comunale di Poggiomarino.