Il nuovo bonus incentivo per la rottamazione di veicoli e l’acquisto di auto, moto o scooter elettrici o ibridi, rappresenta una significativa spinta verso la riduzione dell’inquinamento e il sostegno alla transizione verso veicoli più sostenibili dal punto di vista ambientale. Nel 2024, questo aggiornamento dell’ecobonus per auto e veicoli commerciali punta a premiare coloro che decidono di disfarsi di veicoli più datati, maggiormente inquinanti, offrendo incentivi finanziari che variano in base all’età e al tipo di veicolo rottamato e all’acquisto del nuovo.

Tra le nuove misure, spicca l’introduzione sperimentale del “leasing sociale”, un contributo per persone fisiche che aderiscono a un contratto di noleggio a lungo termine per almeno 3 anni di veicoli idonei all’ecobonus. Il decreto ministeriale stabilirà l’entità dell’incentivo, il quale verrà raddoppiato per i taxi e il noleggio con conducente, contribuendo a rinnovare la flotta di veicoli destinati a servizi pubblici.

Il bonus, suddiviso in fasce in base alle emissioni dei veicoli, offre incentivi crescenti per chi decide di rottamare veicoli più inquinanti. Si arriva a erogare fino a 11.000 euro, con possibilità di aumentare fino a 13.750 per redditi più bassi, premiando chi sostituisce veicoli Euro 0, 1 o 2 con modelli più eco-sostenibili.

È interessante notare che il bonus non si limita alle automobili, ma si estende anche a moto, scooter, tricicli e quadricicli. Qui, i modelli elettrici ricevono un premio maggiorato, arrivando fino al 40% di incentivo entro i 4.000 euro se l’acquisto è accompagnato dalla rottamazione di veicoli più inquinanti. Tuttavia, si prevede anche una quota di risorse per i modelli con motore endotermico, per garantire una transizione più graduale.

La tabella degli importi del bonus riflette chiaramente l’incremento degli incentivi in base alla classe di emissioni del veicolo e all’età del modello rottamato. Tuttavia, è importante notare che esiste un limite massimo di prezzo di acquisto per beneficiare del bonus, mirando a promuovere l’accessibilità e la sostenibilità nell’acquisto di nuovi veicoli.