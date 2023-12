La fuga di Dorian Petoku dalla comunità di recupero a Nola, Napoli, ha suscitato indignazione e preoccupazione, soprattutto per la madre di Fabrizio Piscitelli, noto come “Diabolik”, vittima di un omicidio nel 2019. La madre di Fabrizio Piscitelli ha scritto al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, esprimendo il suo dolore e sdegno riguardo alla fuga di Petoku. Ha evidenziato la sua frustrazione per il fatto che nonostante i pareri contrari della Procura, Petoku fosse trasferito nella comunità di recupero e che successivamente sia riuscito a fuggire. Il figlio della madre scrivente finì vittima di un omicidio avvenuto nel 2019 al parco degli Acquedotti di Roma.

Petoku, coinvolto nella vicenda, era trasferito in una comunità di recupero nonostante le obiezioni della Procura e, successivamente, è fuggito nonostante fosse collocato con un braccialetto e avesse una sentenza di 12 anni da scontare. La fuga di Petoku ha suscitato preoccupazione e sdegno, poiché la madre di Fabrizio Piscitelli ha sottolineato la mancanza di chiarezza riguardo alla decisione di collocarlo in comunità e la gestione della sua custodia.