L’atmosfera natalizia ha avvolto Salerno in un clima di magia e solidarietà, con momenti speciali che hanno coinvolto diverse figure di spicco della città. In particolare, il vescovo Andrea Bellandi ha dato avvio alle celebrazioni stringendo la mano a Babbo Natale nella suggestiva casetta allestita in Piazza Sant’Agostino, simboleggiando così un gesto di pace e condivisione nel mondo. L’evento “MeraviglioSA, la città del Natale” è organizzato da CNA Salerno, con il sostegno della Camera di Commercio e della Bottega San Lazzaro, in collaborazione con Confesercenti e il patrocinio del Comune di Salerno. Questa iniziativa ha offerto spazi dedicati ai Racconti di Natale, in cui il vescovo Bellandi ha condiviso i suoi ricordi e auspicato valori come la pace, la solidarietà, la giustizia e l’umiltà in un periodo segnato da notizie drammatiche.

Il Vescovo ha ribadito l’importanza di fermarsi a contemplare la magia del Natale, sottolineando che la guerra non porta nulla e che il dialogo è la strada da percorrere. Le sue parole hanno richiamato l’attenzione sul rispetto della convivenza umana e sull’importanza di far parlare il cuore.

Nel contesto delle festività, il Presidente della Camera di Commercio, Andrea Prete, ha annunciato novità significative per l’aeroporto di Salerno, confermando l’apertura dei voli a partire da luglio 2024. Prete ha sottolineato che saranno messe in atto iniziative volte ad aiutare le imprese locali, annunciando progetti e iniziative in collaborazione con il prefetto di Salerno e le forze di Polizia.

L’evento ha anche coinvolto personalità pubbliche, come il sindaco Vincenzo Napoli e l’assessore Ferrara, che si sono dedicati alla preparazione culinaria delle festività, rendendo partecipi i presenti con il loro coinvolgimento.

Tuttavia, sono stati i bambini i veri protagonisti, affollando la casetta di Babbo Natale per scattare foto, consegnare le loro letterine e svelare desideri sorprendenti, dal chiedere la fine delle guerre fino a un pezzo della barba di Babbo Natale.