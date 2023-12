Il Bonus Trasporti del 2024 in Italia sarà nuovamente disponibile per tutti i cittadini residenti, ma con cambiamenti nelle modalità di richiesta e nei requisiti per accedervi. Il governo ha introdotto una serie di modifiche per garantire l’incentivo all’acquisto di abbonamenti mensili o annuali per treni, metropolitane e autobus, sebbene il numero di potenziali richiedenti sia stato ridotto. A seguito della scadenza dei fondi tra ottobre e dicembre, si è registrata una domanda limitata che ha causato disagi e frustrazioni per coloro che non sono riusciti ad ottenere il bonus, creando code e disservizi.

A partire da gennaio 2024, il bonus trasporti sarà disponibile in modalità diverse e sarà rivolto esclusivamente a cittadini che soddisfano determinati requisiti. Le modalità di richiesta sono cambiate, abbandonando il sito web precedentemente utilizzato per l’accesso tramite SPID e per il recupero del coupon da utilizzare presso l’ente selezionato.

La novità principale è l’introduzione della “Carta Dedicata a Te”, destinata alle famiglie con un ISEE non superiore a 15.000 euro e nessun membro del nucleo familiare titolare di altri sussidi. Questo cambiamento rende il bonus accessibile a un numero ridotto di beneficiari rispetto agli anni precedenti.

La richiesta non avverrà attraverso un modulo o una sezione specifica, ma i cittadini potranno semplicemente recarsi sul sito di Trenitalia, ATM o altri enti, acquistare il proprio abbonamento e utilizzare la Carta Dedicata a Te come metodo di pagamento.

Al momento non ci sono informazioni riguardo a un possibile rifinanziamento del sistema tradizionale utilizzato in passato.

Tuttavia, c’è l’idea di espandere l’iniziativa per includere famiglie con ISEE inferiore a 35.000 euro, come avveniva fino al 2022. Valentina Ghio, vice capogruppo del PD alla Camera e membro della commissione trasporti, ha sottolineato la necessità di stanziare fondi per ampliare il beneficio.