Il bonus annuale di 550 euro è rinnovato anche per il 2023, continuando l’agevolazione introdotta con il Decreto Aiuti. Questo bonus è destinato a lavoratori part-time e stagionali che hanno avuto un periodo di sospensione dal lavoro di almeno un mese.

Come richiedere il bonus:

La scadenza per la richiesta è fissata al 15 dicembre 2023, ed è possibile farlo esclusivamente tramite la modalità telematica sull’area riservata del sito dell’Inps. Si può accedere utilizzando SPID, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi, selezionando la sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e poi “Prestazioni e servizi”. Successivamente, bisogna scegliere “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”.

È anche possibile richiederlo tramite gli istituti di Patronato o contattando il Contact Center Multicanal dell’Inps.

Chi può richiedere il bonus:

Il contributo è destinato a lavoratori che hanno subito una sospensione dal lavoro di almeno un mese. Le categorie di lavoratori che possono richiedere il bonus sono specificate nel decreto fiscale del 16 ottobre 2023:

Lavoratori dipendenti di aziende private con contratto di lavoro part-time ciclico nel 2022, con periodi non lavorati di almeno un mese in via continuativa, compresi tra sette e venti settimane a causa di sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Questi lavoratori, al momento della richiesta, non devono avere altri rapporti di lavoro dipendente né ricevere la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o un trattamento pensionistico.

Compatibilità e condizioni del bonus:

Il bonus non è compatibile con la NASpI o trattamenti pensionistici. Può essere richiesto una sola volta da ciascun lavoratore e non concorre al reddito. Tuttavia, è possibile cumularlo con l’assegno di invalidità.