Il bonus benzina per disabili del 2024 conferma l’iniziativa “Self per tutti”, permettendo alle persone con disabilità di fare rifornimento con assistenza presso le colonnine self-service. Questa opportunità consente loro di pagare al prezzo standard del self-service, nonostante ricevano assistenza. L’iniziativa mira a favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità, eliminando le barriere che impediscono loro di godere degli stessi diritti dei guidatori normodotati. L’accordo tra Eni e la FIap ha portato al sostegno di oltre 450 stazioni di servizio su tutto il territorio nazionale.

Questo servizio è dedicato a persone con gravi disabilità motorie o lesioni al midollo spinale. Non richiede alcuna domanda o modulo di registrazione: basta recarsi presso una stazione aderente e il personale fornirà assistenza nel rifornimento senza perdere lo sconto self-service.

L’iniziativa “Self per tutti” è un passo avanti verso la creazione di un ambiente più accessibile e inclusivo per le persone con disabilità, permettendo loro di risparmiare sulla benzina e di usufruire di un servizio essenziale in modo agevole.