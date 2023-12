Buongiorno e buona festa dell’Immacolata a tutti dal Team Superstar.

Rieccoci con un nuovo appuntamento della rubrica dedicata al mondo del fantacalcio ed ai suoi appassionati. Siamo giunti alla 15esima giornata di Serie A e si entra, pertanto, nella fase calda di molti fantacalcio: specie di quelli che si concludono (o che comunque vedono terminare alcune fasi o alcune competizioni) proprio con la fine del girone di andata il prossimo 7 gennaio 2024.

E’ il momento per tanti fantallenatori di fare scelte importanti: qualcuno sfrutterà qualche cambio ancora disponibile nei fanta con mercato aperto, qualche altro proverà ad azzardare qualche scelta non scontata di formazione per provare a recuperare qualche posizione nella classifica generale o in qualche girone di Coppa (come nella Europa League Superstar, che termina la fase a gironi proprio questa settimana), qualche altro infine, sempre nell’ottica di recuperare qualche prezioso punticino, magari sceglierà di puntare su moduli con almeno 4 difensori a caccia di bonus modificatore difesa!

Noi, come sempre, proviamo a fornire qualche suggerimento o semplicemente il nostro punto di vista su alcuni calciatori che potrebbero assicurare a chi li ha in rosa un bel gruzzoletto di punti bonus; la scorsa settimana abbiamo proposto un 3×2 (due calciatori per ogni ruolo) che ci ha dato buoni riscontri: in questa giornata, invece, vogliamo soffermarci su centrocampo ed attacco, sperando di individuare le pedine giuste in grado di fare la differenza in positivo ovviamente.

Vi proponiamo un poker di nomi! Iniziando dal tanto atteso anticipo di stasera, che vede affrontarsi allo Stadium Juve e Napoli. Un calciatore che spesso ha fatto soffrire la difesa del Napoli è Federico Chiesa, che dopo un avvio di stagione fenomenale, con 4 reti nelle prime 5 partite, non ha più trovato la via del goal: sembra, però, in netta e costante ripresa e chissà che contro la non solida difesa dei partenopei non possa tornare nel tabellino dei marcatori.

Il secondo attaccante che ci ispira è il colombiano Duvan Zapata, che sembra aver superato finalmente qualche problemino fisico e che, dopo la bella doppietta dell’ex rifilata all’Atalanta, siamo sicuri che vorrà ripetersi anche nella sfida a Frosinone in una partita che potrebbe assicurare un buon numero di reti: per noi Zapatone va di nuovo a segno!

Passando alla linea mediana, ci piace molto Matteo Pessina che nella gara interna del Monza contro il Genoa potrebbe trovare la strada del goal: o con uno dei suoi inserimenti tra le linee puntando a rete oppure, perché no, con un calcio di rigore.

Ultima proposta è quella di Henrykh Mkhitaryan: i centrocampisti dell’Inter stanno segnando tantissimo in questa prima parte di stagione (la scorsa giornata si è sbloccato pure Barella) ma all’appello manca da parecchio, però, l’armeno che dopo la stupenda doppietta rifilata al Milan nel derby si è fermato; solo un assist all’11esima è troppo poco per uno che ha un destro come il suo!

Anche per stavolta è tutto! Buon fine settimana e buon fantacalcio a tutti dal Team Superstar.