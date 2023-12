A cura del Team Superstar

Cari lettori appassionati di fantacalcio siete pronti per questa nuova giornata di campionato? Avete già schierato la vostra formazione nelle varie leghe cui partecipate? Noi crediamo proprio di no perché ogni fantapatuto che si rispetti attende sempre le ultime ore (per non dire gli ultimi minuti) per provare a scoprire con maggiore certezza le probabili formazioni, specie quelle del primo anticipo di giornata.

Nel mentre scriviamo mancano circa venti ore al fischio d’inizio di un interessantissimo Monza-Juventus, che apre appunto la 14esima giornata di Serie A. E poi si giocherà sabato, domenica e lunedì con Torino-Atalanta che chiude il turno. Quindi il solito super spezzatino (cui siamo abituati) che rende davvero complicate le scelte di tutti i fantallenatori. Ma noi non demordiamo e proviamo ugualmente a darvi qualche dritta (sperando non si riveli storta), suggerendovi qualche calciatore da schierare assolutamente se presente in rosa o se acquistabile nei fanta con qualche sessione di mercato aperta e disponibile.

Questa settimana vogliamo proporvi due calciatori per ruolo, iniziando dai difensori. Per andare a caccia sia di possibili bonus collegati al goal, sia di bonus collegati al c.d. modificatore di difesa, ci sentiamo di puntare forte su due top: in primis l’austriaco Stefan Posch, impegnato con il suo Bologna sul campo del Lecce; terzino col vizietto del gol che però quest’anno, anche a causa di un piccolo infortunio, non ha ancora centrato la porta; la scorsa giornata ha sfiorato il goal: sarà la volta buona al Via del mare?

Poi prevediamo un’ottima prestazione di capitan Giovanni Di Lorenzo che, dopo aver timbrato il cartellino alla seconda giornata, non ha più fornito bonus gol ai propri fantallenatori: contro l’Inter proverà a spingere sulla destra, confrontandosi con un osso durissimo come Dimarco, e secondo noi assist o goal potrebbero arrivare.

A centrocampo facciamo velocemente due nomi su tutti: il primo è quello di Luis Alberto che col suo delizioso piede destro può fare davvero molto male al Cagliari di mister Ranieri sia in chiave goal (magari con un tiro da fuori) sia come assist man; per il secondo nome, invece, contiamo di vedere l’ucraino Ruslan Malinovskyi ancora a rete contro l’Empoli: il suo piede è caldissimo e fa ben sperare tutti i suoi fantallenatori.

Passando infine agli attaccanti, beh andiamo su due nomi che di certo non possono essere considerati come prime scelte: parliamo dell’argentino Nicolas Gonzalez e, udite udite, del serbo Luca Jovic. In realtà Gonzalez è calciatore importante che garantisce spesso bonus essendo anche rigorista della Fiorentina; quest’anno già sei reti ed un assist in campionato: la Salernitana secondo noi soffrirà, e tanto, il suo sinistro. E chiudiamo con l’attaccante del Milan che in questa stagione è entrato in campo otto volte (solo tre da titolare) senza mai vedere il goal. Non credete che forse è arrivato il momento di sbloccarsi? Noi pensiamo di si e contro il Frosinone potrebbe essere la volta buona: qualche altro fantallenatore è pronto a puntare su di lui?

Per oggi basta così. Non ci resta che salutarvi in attesa di ritrovarci su questa pagina venerdì 8 dicembre. Buon divertimento a tutti dal Team Superstar.