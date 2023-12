Fingendosi prima nipote e poi corriere, avevano truffato un’anziana facendosi consegnare soldi e oggetti preziosi. A otto mesi dai fatti, avvenuti a Trecase, oggi è arrivata la svolta, con l’arresto di un ventenne. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno infatti eseguito un’ordinanza agli arresti domiciliari nei confronti del giovane, accusato di avere partecipato, in concorso con un altro soggetto, ad una truffa in danno di una donna di 80 anni, avvenuta lo scorso 22 aprile. Gli inquirenti, grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto, sono riusciti a individuare lo scooter di proprietà dell’indagato, utilizzato dai responsabili della truffa, e a confrontare l’immagine del conducente del motociclo con la fotografia del proprietario del mezzo.

Le indagini hanno permesso di documentare come il 20enne avrebbe partecipato ai fatti quale accompagnatore e “palo”, con compiti di vigilanza. Il giovane avrebbe prima telefonato all’anziana, presentandosi come suo nipote, dicendo alla donna di trovarsi fermo presso un ufficio postale, chiedendo alla “nonna” di corrispondere una cospicua somma in denaro ad un corriere che, di lì a poco, si sarebbe presentato presso la sua abitazione. Il 29enne avrebbe poi accompagnato il complice presso l’abitazione della vittima, facendosi consegnare soldi in denaro e monili d’oro.