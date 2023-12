È in atto un forte rallentamento della circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli e sulla linea Salerno-Napoli via Monte del Vesuvio, a causa di un guasto ai sistemi di distanziamento dei treni. Questo problema ha generato significativi ritardi, alcuni dei quali hanno superato i 100 minuti, oltre a comportare limitazioni di percorso e deviazioni su tratte alternative tra Napoli e Salerno. L’incidente, che ha coinvolto l’impianto di segnalamento e gestione della circolazione presso Napoli Afragola sulla Linea AV Roma-Napoli, richiede l’intervento immediato dei tecnici di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per ripristinare l’efficienza completa dell’infrastruttura, il quale è previsto entro le 17:30.

Questa situazione ha imposto restrizioni alla circolazione dei treni per garantire la sicurezza, costringendoli a muoversi con particolari precauzioni che ne hanno rallentato la marcia e causato una lunga coda di treni, aggravata dall’intenso traffico.

Gli impianti tecnologici interessati, parte del sistema di prima attivazione della Linea AV Roma-Napoli, sono oggetto di un programma di rinnovo e potenziamento che ha preso avvio alla fine del 2022. Questo programma prevede il potenziamento dei sistemi di trasmissione dati e telecomunicazioni, con una prima fase di attuazione prevista nel primo semestre del 2024. Contestualmente, sono già in corso lavori per la sostituzione dell’intero sistema di segnalamento, con attuazioni per fasi nel corso del prossimo anno.

Gli investimenti totali previsti per gli interventi di rinnovo e potenziamento tecnologico sulla Linea AV Roma-Napoli ammontano a 155 milioni di euro.